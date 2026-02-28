Ракету сбили над популярным среди россиян пятизвездочным курортом в ОАЭ

Над популярным пятизвёздочным курортом Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби сбили иранскую ракету. Об этом пишет Mash.

Отель расположен в 10–15 минутах езды от международного аэропорта Абу-Даби. Ранее в этом районе уже раздавались несколько взрывов. В отеле есть в том числе российские туристы.

На фоне эскалации международные авиакомпании начали приостанавливать рейсы на Ближний Восток. Перевозчики из Турции и Индии объявили о временной отмене полётов.

В столице ОАЭ при падении обломков сбитой ракеты погиб один человек

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ запустил десятки ракет по израильской территории, а также нанёс удары по авиабазе Аль-Дхафра в Абу-Даби. Минобороны ОАЭ сообщило об успешном перехвате нескольких ракет.