Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке
Атаки США и Израиля по Ирану могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке.
Об этом заявил заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Исламской республики Махмуд Набавиан, передает Fars.
Ранее стало известно, что прогремели взрывы двух городах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Дубай и Абу-Даби.
Также появились сообщения о взрывах на американских военных базах в Бахрейне и Катаре.
Трамп повторил роковую ошибку Буша в Иране
Иран, в ответ на атаки США и Израиля, пообещал нанести сокрушительный удар.