В результате ударов по Ирану погибли несколько командиров КСИР

В результате американо-израильских ударов по Ирану погибли несколько высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник, близкий к правящим кругам.

«В результате американо-израильских ударов были убиты несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей», — сказано в сообщении.

В Израиле высказались о результатах атаки на Иран

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Позднее стало известно об ответной атаке Ирана на Израиль.