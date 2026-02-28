Соединенные Штаты в ходе масштабной операции против Ирана желают сменить правительство исламской республики, рассказал кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон и ЦАХАЛ в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ракетных ударов по объектам на территории Ирана.

КСИР нанес ответные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Точное количество пострадавших, объемы ущерба пока не называются.

«Расчет на то, что хаос и нанесение обезглавливающих ударов приведут к краху режима изнутри. Речь всегда шла о смене власти», — заметил Христофору.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что переговоры Вашингтона с Тегераном были операцией прикрытия.

«Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — констатировал политик.

Стала известна судьба президента Ирана после ударов США и Израиля

Медведев напомнил, что «США каких-то 249 лет, а Персидская империя была основана более 2,5 тыс. лет назад». Он добавил, что на итоги противостояния будет интересно посмотреть «лет через 100».