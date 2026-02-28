Иран ударил по 4 базам США в странах Ближнего Востока

Военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах подверглись ракетным атакам со стороны Ирана, передает агентство Mehr.

Клубы черного дыма были видны над территорией американской базы в Бахрейне, указал турецкий телеканал NTV. Кроме того, агентство Anadolu сообщало о нескольких мощных взрывах в Бахрейне.

Ракетному обстрелу также подвергся Центр обслуживания Пятого флота в США, указало новостное агентство BNA. Отмечается, что дополнительная информация будет известна позже.

На фоне иранской атаки страна закрыла свое воздушное пространство для полетов авиации, заявил источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

"Бахрейн закрыл небо ориентировочно до 10:30 по всемирному времени (13:30 по московскому. – Прим. ред.), это касается и транзитных рейсов в третьи страны, которые должны были следовать через его воздушное пространство", – рассказал собеседник агентства.

Звуки взрывов также слышны в Кувейте, сработали сигналы воздушной тревоги, указал телеканал Al Jazeera.

По данным РИА Новости, взрывы также произошли в Катаре, на мобильные телефоны жителей пришло предупреждение о необходимости укрыться в домах. МВД страны призвало граждан и резидентов государства оставаться в помещениях и избегать районов расположения военных объектов.

Катар также закрыл свое воздушное пространство в воздухе барражируют вертолеты, рассказал источник в Минобороны страны. Корреспондент РИА Новости заметил несколько пролетов военных вертолетов над Дохой.

Более того, Катар перехватил все иранские ракеты, запущенные в сторону эмирата, заявили в оборонном ведомстве государства.

Вместе с этим громкий взрыв раздался в столице ОАЭ Абу-Даби, заявило агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Министерство внутренних дел ОАЭ отметило готовность принять меры для обеспечения безопасности граждан, жителей и гостей страны, передает эмиратское информационное агентство WAM.

Кроме того, эмиратское МВД призвало жителей читать информацию из официальных источников и не распространять слухи и непроверенные данные.

Вместе с тем ОАЭ частично и временно закрывают воздушное пространство в целях предосторожности. Местные власти подтвердили, что решение было принято на основе всесторонней и точной оценки рисков в области безопасности и операционной деятельности, а также в полной координации с соответствующими местными и международными органами.

Помимо этого, сирийские власти закрыли для полетов 4 воздушных коридора для обеспечения безопасности, рассказал источник авиадиспетчерской службе страны.

"Закрыты для полетов четыре коридора, каждый из которых начинается от аэропорта Дамаска", – сказал он и добавил, что полеты по данным коридорам прекращены ориентировочно до полуночи по всемирному времени (03:00 по московскому воскресенья, 1 марта.– Прим. ред.).

Клубы дыма после взрывов также фиксируются на улице Пастера в Тегеране, где расположены правительственные здания Ирана, добавило агентство ISNA.

Российский МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В интернет-ресурсах МИД (аккаунты министерства в соцсетях, сайт РЗУ) публикуем телефоны горячих линий роспосольств в Иране и Израиле, Бахрейне и Катаре для российских граждан", – уточнила дипломат.

Израиль и США ударили по Ирану 28 февраля. Утверждалось, что иранский президент Масуд Пезешкиан не пострадал, также в Тегеране отсутствовал верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Позже Исламская Республика запустила ракеты в сторону еврейского государства.