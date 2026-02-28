США нанесли удар по Ирану ракетами Tomahawk с моря

В ходе масштабной атаки на Иран американские военные применили ракеты Tomahawk морского базирования, рассказала в статье для Washington Post обозреватель Тара Копп.

По ее данным, в ходе операции также нанесли ракетный удар самолеты ВВС и ВМС США.

Автор статьи заметила, что акция продолжится как минимум два дня. Она добавила, что не исключается и длительная военная кампания против Ирана.

Обозреватель Эллен Фрэнсис заметила, в свою очередь, что это вторая атака США на Иран менее чем за год.

Иран атаковал Израиль ракетами

Журналистка напомнила, что в ходе первой атаки американские военные сбросили бомбы на иранские ядерные объекты. Она уточнила, что атака «уничтожила» ядерную программу Ирана.