Взрывы прогремели в Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Иордании и Саудовской Аравии

В нескольких странах Ближнего Востока прогремели взрывы. Очевидцы сообщают о ракетных атаках и работе ПВО в Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Иордании и Саудовской Аравии. Об этом сообщают арабские СМИ.

Телеканал «Аль-Джазира» передает, что мощный взрыв прозвучал в Манаме — столице Бахрейна, где находится штаб Пятого флота США.

В городе звучат сирены воздушной тревоги, власти объявили, что граждане должны срочно укрыться в безопасных местах.

Одновременно министерство обороны Катара заявило о перехвате иранской ракеты в воздушном пространстве страны.

Военные ОАЭ отрапортовали о перехвате иранских ракет в небе над Абу-Даби.

Иран атаковал Израиль ракетами

Взрывы также гремят в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде и столице Иордании Аммане. Пока неясно, работают ли там системы ПВО или атакованы некие наземные цели.