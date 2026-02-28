Стало известно, как в США назвали операцию против Ирана

Пентагон назвал удары по Ирану операцией «Эпическая ярость». Об этом сообщает сайт военного министерства.

В Израиле войну с Ираном также называют «операцией». Она получила название «Рычание льва».

В субботу Израиль и США атаковали территорию Ирана. Декларируется, что удары наносятся по стратегическим объектам, особое внимание уделяется ракетному комплексу Тегерана.

Атаке также подверглись правительственные учреждения, экономические активы и «объекты, которые угрожают американскому военно-морскому присутствию».

Аналитики издания Jerusalem Post пишут, что цели этой кампании «весьма амбициозны и, похоже, основаны на предположении, что режим уязвим».

Однако если Иран продемонстрирует устойчивость и сумеет стабилизироваться, неизвестно, чем закончится начатая Израилем и США война.

«Мы находимся в начале широкого, сложного и, вероятно, длительного события. Ожидается, что Иран не сдастся, и кампания может развиваться таким образом, что потребует стратегических корректировок со стороны всех участвующих сторон», — предрекают аналитики.

Иран атаковал Израиль ракетами

По их мнению, ключевой вопрос: что будет считаться финальным успехом с точки зрения Израиля и США?