Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нескучное в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили Нескучное», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В Минобороны также отметили, что российские войска нанесли поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Верхней Писаревки, Подсреднего и Печенег в Харьковской области.

Кроме того, по данным министерства, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Горькое в Запорожской области.

27 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и взяли под контроль населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области.

Ранее было названо число перешедших под контроль российских войск населенных пунктов в январе.