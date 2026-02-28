Война с Ираном вынесла приговор Киеву
Начало полномасштабной военной операции США против Ирана приведет к резкому падению интереса Вашингтона к украинскому конфликту и может на неопределенный срок затянуть процесс мирного урегулирования.
В российском парламенте полагают, что переключение ресурсов и внимания администрации Дональда Трампа на Ближний Восток ставит под удар подготовку финальных соглашений по Киеву.
«США сейчас будут плотно заняты Ираном, забыв об Украине», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью News.ru.
По мнению депутата, динамика нового ближневосточного столкновения станет определяющим фактором, так как Белый дом вынужден перераспределять военные и дипломатические усилия.
«Я допускаю, что конфликт в Иране отрицательно повлияет на сроки подготовки мирного соглашения», — констатировал депутат.
Парламентарий добавил, что именно от интенсивности боев в Исламской Республике будут зависеть все последующие шаги по урегулированию украинского кризиса.
Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
Ранее сегодня 47-й президент США Дональд Трамп официально объявил о начале операции, целью которой названо полное уничтожение иранского режима.