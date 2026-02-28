Война с Ираном вынесла приговор Киеву

Начало полномасштабной военной операции США против Ирана приведет к резкому падению интереса Вашингтона к украинскому конфликту и может на неопределенный срок затянуть процесс мирного урегулирования.

© Московский Комсомолец

В российском парламенте полагают, что переключение ресурсов и внимания администрации Дональда Трампа на Ближний Восток ставит под удар подготовку финальных соглашений по Киеву.

По мнению депутата, динамика нового ближневосточного столкновения станет определяющим фактором, так как Белый дом вынужден перераспределять военные и дипломатические усилия.

«Я допускаю, что конфликт в Иране отрицательно повлияет на сроки подготовки мирного соглашения», — констатировал депутат.

Парламентарий добавил, что именно от интенсивности боев в Исламской Республике будут зависеть все последующие шаги по урегулированию украинского кризиса.

Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства

Ранее сегодня 47-й президент США Дональд Трамп официально объявил о начале операции, целью которой названо полное уничтожение иранского режима.