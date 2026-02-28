Истребитель МиГ-29 в небе над Тегераном сняли на видео

В Сети появилось видео истребителя МиГ-29 ВВС Ирана над Тегераном. Его подняли в небо на фоне ракетных ударов Израиля.

Очевидцы сняли самолет, летящий на малой высоте над городом. Кадры сопровождаются эмоциональными радостными возгласами. Вероятно, истребитель намерены применять в качестве средств ПВО для перехвата ракет.

Добавим, что военный воздушный флот Ирана весьма разношерстный. В него входят устаревшие американские F-14 Tomcat, французские "Миражи", китайские Chengdu J-7, советские МиГ-29 и Су-24, а также самолеты собственной разработки. В 2025 году иранские ВВС пополнились истребителями 5-го поколения Су-35, переданными в рамках контракта Россией.

Напомним, что в субботу утром Израиль нанес ракетный удар по Ирану, назвав его "превентивной атакой". Были поражены около 30 объектов, среди которых - здания министерства обороны, разведки, офис верховного лидера, атомное агентство. По данным израильских СМИ, операция носит название "Щит Иегуды".