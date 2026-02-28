Новая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана

Новая волна мощных взрывов прогремела в иранских городах: ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, пишет агентство Fars.

Журналисты уточнили, что эти населенные пункты находятся на западе страны, в провинции Керманшах.

Количество пострадавших, нанесенный гражданским объектам ущерб пока не называются. Больницы страны приведены в состояние повышенной готовности.

МВД Ирана заявило о создании кризисного штаба в условиях новой агрессии США и Израиля.

В Тегеране пообещали «сокрушительный ответ» Израилю и США

Ранее сообщалось, что американские и израильские военные в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ударов по объектам в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе. От ударов пострадали гражданские лица, в столице Ирана нарушилась связь.