Иранская ракета достигла цели в Тель-Авиве

Первая баллистическая ракета Ирана достигла цели в Тель-Авиве, пишет Mash. Кроме того, сообщается, что на помощь Тегерану пришел Йемен, откуда также запустили несколько баллистических ракет.

К этому часу жители Иерусалима насчитали около 50 взрывов — противовоздушная оборона Израиля сбивает ракеты и дроны, пишет Shot. Угроза ударов объявлена на территории всей страны.

Иран подчеркивает, что теперь для него нет красных линий, передает РИА Новости. В КСИР подтвердили проведение первой волны ракетных атак.

Исламская Республика наносит удары по Израилю после утренней атаки на свои города, к которой также подключились США.