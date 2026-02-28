В интернете появились кадры с летящими крылатыми ракетами над Ираком. Паблики утверждают, что это «Томагавки», запущенные американцами в сторону Ирана.

Утверждается, что «Томагавки» пролетают над иракским Эрбилем, «в направлении Ирана». Данные ракеты большой дальности могут запускаться с надводных и подводных платформ.

В субботу президент США Дональд Трамп подтвердил, что американцы начали войну против Ирана. Он назвал удары по исламской республике «военной операцией».