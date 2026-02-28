Соединенные Штаты Америки начали военную операцию против Ирана, ее цель — защита американского народа через устранение «угрозы» от правительства исламской республики.

Об этом 28 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — сказал он.

Глава Белого дома также указал, что операция против Ирана направлена на его ядерную и ракетную программы. Также политик заверил, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана, и заявил о решимости уничтожить морские силы исламской республики.

Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, вооруженные силы США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря. По информации газеты The New York Times, удары Израиля и США по Ирану произошли после того, как Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе. Как отмечает издание, американские должностные лица ожидают, что новая атака по исламской республике окажется значительно более масштабной, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.