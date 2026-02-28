В Тегеране пообещали «сокрушительный ответ» Израилю и США

В Тегеране заявили, что военные страны готовятся к ответному удару после того как территория Ирана подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает Reuters.

Агентство пообщалось с неназванным чиновником в Тегеране. Он утверждает, что иранские военные готовятся к ответным мерам после агрессии США и Израиля.

«Ответ будет сокрушительным» — заявил чиновник.

Этой зимой Тегеран предупредил соседние арабские страны, где расположены американские военные базы, что по этим базам будет нанесены удары, если Вашингтон атакует Иран.

Минувшим летом США и Израиль уже атаковали исламскую республику. Тогда Тегеран ответил, запустив ракеты по еврейскому государству и американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей на Ближнем Востоке.

Израиль и США требуют от Тегерана свернуть ядерную программу и разработку баллистических ракет. Американцы и израильтяне считают, что Иран хочет создать ядерное оружие.

Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

В Иране говорят, что обогащение урана — национальное право и отрицают стремление изготовить атомную бомбу. Переговоры Вашингтона и Тегерана по этому вопросу не дали результата. Сегодня утром Израиль и США начали войну с Ираном.