Стало известно название операции против Ирана

В Израиле операцию против Ирана назвали "Щит Иегуды". Об этом проинформировала радиостанция Kan.

Стоит отметить, что Иегуда (Иуда) - традиционное еврейское имя, означающее "восхваление" или "благодарность Богу". Почему для названия операции было выбрано именно это имя, пока не уточняется.

Ранее сегодня Израиль при поддержке США нанес превентивный удар по Ирану. Были атакованы около 30 целей, взрывы слышны как минимум в шести городах: Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе и Тебризе.

Как передает Al-Jazeera, целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности ИРИ.