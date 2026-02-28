Атака Израиля на Иран. Главное

Израильские военные в субботу, 28 февраля, нанесли «превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы». «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Подготовка к атаке

Несколько министерств на юге Тегерана были целями ударов. Удары планировались несколько месяцев, дата атаки была определена несколько недель назад.

Пострадавшие населенные пункты

Взрывы раздались в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе. Данные об объектах, по которым были нанесены удары, пока не раскрываются.

Действия Израиля

Операция против Ирана получила название «Щит Иегуды», все представители иранского руководства являются целью израильской атаки, передают израильские телеканалы.

В ходе операции власти Израиля решили сменить название операции против Ирана на «Львиный рык».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Армия обороны Израиля настоятельно рекомендовала населению оставаться вблизи охраняемых территорий.

«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы Израилю. Министр обороны Кац подписал специальный указ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится режим чрезвычайного положения», — отметили в МИД Израиля.

Армейская пресс-служба сообщила, что Управление тыла Израиля изменило инструкции для населения и ввело запрет на собрания и работу предприятий, а также образовательную деятельность.

«После оценки ситуации было принято решение о внесении немедленных изменений в руководящие указания Управления тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима полной активности в режим необходимой активности. Предписания включают «запрет на образовательную деятельность, собрания и работу предприятий, за исключением предприятий, относящихся к жизненно важным секторам», — уточнили в ведомстве.

Действия США

По данным региональных СМИ, речь идет о совместной американо-израильской атаке.

Сведения иранских массмедиа подтвердил президент США Дональд Трамп — американский лидер отметил, что Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.

Президент уточнил, что США могут понести потери в ходе операции против Ирана, но делают все, чтобы их минимизировать.

США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря, пишут американские массмедиа со ссылкой на источники.

Нынешняя атака на Иран будет гораздо масштабнее, чем американские удары по ядерным объектам республики в июне прошлого года..

Удары нанесены после того, как Трамп выразил недовольство ходом переговоров по иранской ядерной программе.

Действия Ирана

Иран готовится нанести мощный удар в ответ на атаку Израиля, заявил иранский чиновник в беседе с журналистами Reuters.

Потери сторон

Гражданские лица пострадали в результате атак США и Израиля по Ирану, передает иранское Press TV.

Президент Ирана не пострадал в результате атаки США и Израиля, сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник.

На данный момент в нескольких районах Тегерана нарушена сотовая связь, звонки невозможны.