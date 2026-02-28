В США узнали подробности о плане удара по Ирану

Удары США и Израиля по Тегерану планировались несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника минобороны Израиля.

© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, дата атаки на иранскую столицу была выбрана несколько недель назад.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в стране было введено чрезвычайное положение.

По данным Associated Press, Соединенные Штаты также принимают участие в атаках Израиля на Иран.

Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране произошло три взрыва в результате ракетных ударов, в частности на университетской улице и районе Джомхури.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.