Афганистан отбил авиаудары врага по знаменитой авиабазе Баграм

Афганистан заявляет, что предотвратил авиаудары Пакистана по авиабазе Баграм. Сообщается о спорадических столкновениях в нескольких провинциях Афганистана, при этом обе стороны военного конфликта приводят противоречивые данные о погибших.

Афганистан заявил, что ему удалось предотвратить попытку Пакистана нанести авиаудары по авиабазе Баграм, бывшей военной базе США к северу от Кабула. Как отмечает The Guardian, приграничные бои между двумя странами продолжаются уже четвертый день.

Многомесячные столкновения возобновились с четверга, когда Афганистан начал атаки вдоль границы, а пакистанские войска нанесли ответный удар на границе и с неба. Пакистан объявил, что находится в состоянии “открытой войны” с Афганистаном.

В воскресенье полицейское управление афганской провинции Парван, где расположен Баграм, сообщило в заявлении, что около 5 утра несколько пакистанских военных самолетов вторглись в воздушное пространство Афганистана “и попытались разбомбить авиабазу Баграм”.

В заявлении говорится, что афганские вооруженные силы применили “системы противовоздушной и противоракетной обороны”, и им удалось предотвратить нападение. Немедленного ответа на заявление Пакистана не последовало, указывает The Guardian.

Дипломатические усилия не привели к достижению перемирия, и Саудовская Аравия и Катар были среди тех, кто пытался остановить боевые действия между Афганистаном и Пакистаном.

Этот конфликт встревожил международное сообщество, особенно с учетом того, что в этом районе по-прежнему присутствуют и пытаются вновь появиться другие группировки боевиков, включая "Аль-Каиду"* (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламское государство"* (запрещенная в России террористическая организация).

Исламабад обвинил Афганистан в бездействии против группировок боевиков, которые совершают нападения в Пакистане, что отвергает правительство движения "Талибан". Ответственность за многочисленные нападения взяла на себя группировка боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), которая активизировала нападения в Пакистане с 2021 года, когда власти движения "Талибан" вернулись к власти в Кабуле.

Пакистан признал факт бомбардировок ключевых городов в пятницу, включая Кабул и Кандагар, где проживает верховный лидер Афганистана, отмечает The Guardian.

В воскресенье в Кабуле было усилено присутствие сил безопасности, в центре города появилось больше контрольно-пропускных пунктов, чем обычно. Заместитель пресс-секретаря правительства движения "Талибан" Хамдулла Фитрат заявил, что с четверга в результате обстрелов со стороны Пакистана в нескольких провинциях погибли 36 мирных жителей, но Исламабад никак это не прокомментировал. Многочисленные жители афганских провинций Хост и Нангархар сообщили агентству AFP, что в воскресенье днем между двумя сторонами произошли спорадические столкновения.

Департамент информации провинции Нангархар сообщил о ночных боях на пограничном переходе Торкхам, который служит ключевым пунктом пропуска для афганцев, возвращающихся из Пакистана.

Представитель военного подразделения сообщил о тяжелых ночных боях в провинции Пактия. Афганские официальные лица заявили, что наступление на границе в четверг стало ответом на более ранние авиаудары, в результате которых погибли мирные жители, которые, по словам Пакистана, были нанесены по боевикам.

Аналитики отмечают, что эскалация на этой неделе ознаменовала собой первый случай, когда Пакистан сосредоточил свои авиаудары на правительственных объектах Афганистана, что резко отличается от предыдущих операций, которые, по его словам, были направлены против боевиков, комментирует The Guardian.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что с начала операции в Афганистане авиаударам подверглись 46 населенных пунктов. По словам министра, в Пакистане погибли 415 афганских солдат. Ранее Исламабад заявлял, что 12 его солдат были убиты. Хамдулла Фитрат сообщил, что было убито более 80 пакистанских солдат и захвачено 27 военных постов.

Ранее афганское правительство сообщило о 13 погибших среди своих военнослужащих. Заявления о потерях с обеих сторон трудно проверить независимо, констатирует The Guardian.

* – запрещенная в России террористическая организация.