В Афганистане сбили пакистанский военный самолет

ВС Афганистана сбили пакистанский истребитель в афганской провинции Нангархар, пилот захвачен в плен, передает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

© Global look

Журналисты заметили, что источник не посчитал нужным раскрыть подробности — не назвал модель подбитого самолета, не сообщил, какие средства применялись при отражении воздушной атаки.

Официальные лица Афганистана и Пакистана пока от комментариев воздержались.

Напомним, что накануне Афганистан начал военную операцию против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 февраля, афганские военные уничтожили пакистанский самолет, вошедший в воздушное пространство страны.