В Афганистане сбили пакистанский военный самолет

Афганистан сбил пакистанский истребитель в провинции Нангархар
ВС Афганистана сбили пакистанский истребитель в афганской провинции Нангархар, пилот захвачен в плен, передает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
Журналисты заметили, что источник не посчитал нужным раскрыть подробности — не назвал модель подбитого самолета, не сообщил, какие средства применялись при отражении воздушной атаки.
Официальные лица Афганистана и Пакистана пока от комментариев воздержались.
Напомним, что накануне Афганистан начал военную операцию против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 февраля, афганские военные уничтожили пакистанский самолет, вошедший в воздушное пространство страны.