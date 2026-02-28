В Афганистане сбили пакистанский военный самолет

Афганские военные сбили пакистанский реактивный самолёт в воздушном пространстве провинции Нангархар.

© Global look

Об этом сообщает новостной портал Ariana News.

По данным местной полиции, самолёт был поражён над шестым муниципальным районом города Джелалабад, который является административным центром региона.

«В Нангархаре сбит пакистанский реактивный военный самолёт, пилот захвачен живым», — говорится в сообщении издания.

27 февраля политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что в конфликте Пакистана и Афганистана нет стратегии.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с правительством талибов в Афганистане.