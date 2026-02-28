Израиль нанес превентивный удар по Ирану, после чего в стране было введено чрезвычайное положение. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац в соцсети X.

По данным агентства Fars, в центральной части Тегерана были слышны звуки трех взрывов.

Утром 28 февраля по всей территории Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Армейская пресс-служба сообщила, что это связано с подготовкой к возможному запуску ракет по территории страны.

В заявлении отмечается, что по всему Израилю включили сирены и направили на мобильные телефоны предварительное предупреждение с рекомендацией находиться рядом с убежищами. В армии подчеркнули, что это упреждающая мера для подготовки населения к вероятной ракетной атаке. Также жителей настоятельно призвали оставаться вблизи защищенных помещений.

В системе безопасности Израиля 18 февраля объявили высшую степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Эксперты отмечали, что если США атакуют Иран, то еврейское государство присоединится к американским союзникам. Официальные лица считают американский удар неминуемым.

Израиль наносит удары по инфраструктуре «Хезболлах» в Ливане

До этого неназванный советник американского президента Дональда Трампа рассказал порталу Axios, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%.

В середине февраля сообщалось, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.