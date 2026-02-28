В Минобороны Украины описали новую разработку России словами «противник прогрессирует»

Советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния», специалист поделился фотографией находки в Telegram-канале.

«В сегодняшних трофеях между камерой и меш-модемом обнаружил неизвестный мне компьютер. Оказалось, что противник ставит на "Молнию" модуль искусственного интеллекта для распознавания целей», — рассказал Флеш.

Советник МО Украины добавил, что ему пока непонятно, какую функцию выполняет эта деталь в БПЛА. Однако описал увиденное словами «противник явно прогрессирует».

Ранее Бескрестнов заявил, что ВС России могли начать устанавливать FPV-дроны на запускаемые в сторону Украины «Шахеды». По его словам, это нововведение является тревожным сигналом для ВСУ.