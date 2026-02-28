ВС России нанесли первый удар по Краматорску

ВС России впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией. Атака пришлась на северо-восточные окраины украинского города, об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Ствольная артиллерия российской армии нанесла первый удар по Краматорску. По сообщениям украинских ресурсов удар пришелся по поселок горотского типа Беленькое», — уточнил военкор.

По его данным, обстрел со стороны российской армии подтверждают украинские аналитические ресурсы. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Поддубный обратил внимание, что раз президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить войска из Краматорско-Славянской агломерации, значит, этой задачей займутся российские военные. Такое развитие событий напрашивается исходя из обстановки на земле.