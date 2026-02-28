В социальных сетях родственники украинских военнослужащих сообщают о массовых потерях 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Варачино Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

© Московский Комсомолец

По его словам, матери мобилизованных жалуются, что сыновей отправляют на передовую без должной подготовки, а через несколько дней семьям приходят сообщения «пропал без вести».

Украинское командование обещало усилить позиции опытными националистами, однако попытка перебросить боевиков 13-й бригады Нацгвардии провалилась - техника и личный состав были уничтожены ударами в районе села Нескучное.

