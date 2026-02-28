Мобильная связь в украинском городе полностью уничтожена российским ударом

Российский удар оставил полностью без связи целый город в Запорожской области. Речь идет об украинском городе Орехове, где мобильная связь была попросту уничтожена, об этом сообщил крупнейший мобильный оператор республики «Киевстар» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Враг полностью уничтожил нашу базовую станцию в Орехове. Единственную, которая еще работала в городе — из всех операторов», — говорится с заявлении компании.