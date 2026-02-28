США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США с 4 по 5 марта проведут испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

По информации Командования глобального удара ВВС США, запуск будет осуществлён с базы Ванденберг в Калифорнии.

«Цель программы испытательных запусков МБР заключается в подтверждении и проверке эффективности, готовности и точности системы вооружения. Тестовый пуск является стандартной процедурой и был запланирован заранее на несколько лет вперёд», — говорится в заявлении.

5 ноября США провели тестовый пуск не оснащённой зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Minuteman III пролетела 4,2 тыс. миль (около 6,8 тыс. км) и достигла атолла Кваджалейн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что США уведомили Россию о тестовом пуске МБР.