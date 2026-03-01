Над Россией сбили 84 украинских дрона

Российские средства ПВО за 3 часа уничтожили 84 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 14:00 до 17:00 мск 1 марта.

Больше всего БПЛА самолетного типа - 34 - были сбиты над Черным морем. Еще 24 - над Крымом. Кроме того, 11 дронов были ликвидированы над Краснодарским краем, 7 - над Белгородской областью, 5 – над акваторией Азовского моря, два – над Курской области и один над Брянской.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 6 часов сбили 43 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».