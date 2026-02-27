В Германии разработали новое «супероружие» для НАТО

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics объявила о начале применения программируемых роев насекомых-киборгов в интересах вооружённых сил стран НАТО. Об этом сообщает Defense News Army со ссылкой на гендиректора предприятия Стефана Вильгельма.

Речь идёт о биогибридных системах, в которых живые насекомые оснащаются миниатюрными электронными устройствами с камерами, датчиками и модулями нейростимуляции.

С помощью электрических импульсов оператор может дистанционно управлять движением насекомого, направляя его в нужную сторону.

Технология предназначена для разведки в труднодоступных местах. После успешных испытаний в Европе и США разработка уже поступила заказчикам, включая Бундесвер.