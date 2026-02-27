Еще одна страна задумалась об отправке военных на Украину

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что военные ее страны могут быть направлены на Украину. Об этом сообщает Telegraaf.

По словам министра, такое решение должно быть тщательно взвешено, но подобная перспектива не исключена. При этом она подчеркнула, что это «не быстрое решение».

«Я тоже не исключаю эту опцию, но, как и мой предшественник, я считаю, что не надо торопиться говорить "да" или "нет", нужно тщательно взвесить все за и против», — добавила она.

Ранее Дилан Йешилгёз-Зегериус обратилась к Европе с призывом «взять ответственность в свои руки».