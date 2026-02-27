Украина заявила об испытаниях новой ракеты

Власти Украины заявили об испытаниях новой баллистической ракеты FP-7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

© Соцсети

Отмечается, что подробные характеристики новой ракеты пока не раскрываются. При этом известно, что эффективная дальность ракеты составляет до 200 километров, а максимальная скорость — 1500 метров в секунду. Боевая часть, согласно информации СМИ, весит 150 килограммов. Цель ракеты — поражение целей «на оперативной глубине».

«Компания Fire Point показала испытания украинской баллистической ракеты FP-7. Речь идет о новой разработке, характеристики которой пока раскрываются ограниченно. По данным конструкторов, FP-7 относится к классу тактических баллистических ракет», — сообщили украинские СМИ.

Ранее на испытания в зону СВО отправили российский дрон «Сибирячок-5».