На Украине сообщили о разработке баллистической ракеты FP-7 компанией Fire Point, проводятся испытания.

«Fire Point показала испытания украинской баллистической ракеты FP-7. Речь идёт о новой разработке, характеристики которой пока раскрываются ограниченно. По данным конструкторов, FP-7 относится к классу тактических баллистических ракет», — пишет УНИАН.

По данным агентства, ракета предназначена для поражения целей на оперативной глубине.

Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.