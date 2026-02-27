Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, однако никаких предложений по этому поводу Киев не получал. Об этом он сказал 27 февраля в интервью британским СМИ.

«С удовольствием! Но я не получал никаких подобных предложений. Нет, этого не происходит», — заявил Зеленский в беседе со Sky News, отвечая на вопрос о попытках Украины получить ядерный арсенал.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявляла, что Великобритания и Франция ведут активную работу по передаче Киеву ядерных технологий и компонентов, создавая видимость самостоятельной разработки Украиной ядерного оружия. На эти сообщения уже реагировали в Москве: председатель Госдумы Вячеслав Володин предупреждал о риске ядерного конфликта, а генерал-майор Сергей Липовой допускал возможность предупредительного тактического удара по объектам на Украине и в странах Запада, если такая передача состоится.