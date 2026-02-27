Минобороны Нидерландов сделало заявление об отправке войск на Украину

Глава Министерства обороны (МО) Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус допустила возможность отправки военного контингента страны на Украину в случае достижения мирного соглашения. Об этом министр заявила в интервью газете De Telegraaf.

«Не исключаю такую возможность. Но я, как и мой предшественник, не спешу говорить точное "да" или "нет", потому что этот вопрос необходимо тщательно взвесить», — ответила глава оборонного ведомства.

Йешильгез-Зегериус отметила, что для принятия такого решения необходимо учитывать конкретные обстоятельства, формат военной операции и наличие соответствующего мандата.

10 февраля главнокомандующий армией Нидерландов Онно Эйхелсхейм заявил, что Вооруженные силы королевства могут принять участие в миссии на Украине в случае принятия соответствующего решения.

Россия неоднократно заявляла, что войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для российских военных, если они появятся на Украине.