Норвежский самолет Boeing P-8A Poseidon пролетел севернее Мурманска

Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon временно отключил транспондер во время полета у российской границы севернее Мурманска, прежде чем вернуться на базу.

© Wikipedia

Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon приблизился к российской границе севернее Мурманска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ открытых данных о перемещении воздушных судов.

Самолет взлетел с авиабазы Эвенес ВВС Норвегии, пролетел к северо-востоку страны и на подходе к российской территории отключил транспондер, после чего его маршрут временно перестал отображаться.

Спустя некоторое время Boeing P-8A Poseidon вновь появился на радарных картах, развернувшись и взяв курс обратно. Подобная тактика часто используется для сокрытия маршрутов при приближении к границам других государств.

В тот же день разведывательный самолет Британии Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полет в воздушном пространстве над Черным морем рядом с Крымом. Эксперты отмечают, что активность разведывательной авиации стран НАТО у границ России сохраняется на высоком уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неопознанный самолет Boeing 787 из США залетел в воздушное пространство России в районе Мурманской области. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что этот военный лайнер, вылетевший с авиабазы Эндрюс, доставлял неизвестный груз в Астану с разрешения Москвы.

Пролеты разведывательных самолетов НАТО регулярно фиксируются в Финляндии вдоль границы с Россией, отметил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.