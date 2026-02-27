Афганистан опять начал волну атак на границе с Пакистаном

Афганистан, как сообщает телеканал Ariana News, начал новую волну атак на границе с Пакистаном.

Источники сообщили афганскому СМИ о начале «новой волны атак возмездия» вдоль условной линии разграничения на «позиции военного режима Пакистана». Боевые действия, как уточняется, начались в ряде районов провинции Хост.

Афганистан в четверг начал военную операцию против ВС Пакистана вдоль всей линии Дюранда (непризнанной Кабулом границы между двумя соседними странами) в ответ на бомбардировки военно-воздушных сил Пакистана афганской территории.

Пакистан, в свою очередь, заявил об "открытой войне" с Афганистаном.

Текущее обострение является продолжением конфликта между Исламабадом и Кабулом, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны не раз заявляли о прекращении огня, но так и не смогли достичь договоренности о мире на границе.