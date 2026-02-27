Силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

За четыре часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.

«С 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Из них 20 беспилотников — над Белгородской областью. Семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, ещё шесть — над территорией Курской области.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ в Курской области погиб доброволец бригады «БАРС-Курск».

Также сообщалось, что ВСУ повредили беспилотником в Энергодаре здание Дворца культуры.