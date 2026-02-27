Министр обороны Швеции допустил размещение ядерного оружия в стране

Министр обороны Йонсон допустил размещение ядерного оружия в Швеции
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон допустил размещение в стране ядерного оружия в случае введения в королевстве военного положения.
Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.