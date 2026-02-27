В России назвали время подлета ракет «Фламинго» до Москвы

Ключевой момент с новейшими ракетами «Фламинго» — заявленная украинской стороной дальность до 3000 км, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Это означает, что ракеты можно выносить максимально глубоко в тыл, улучшая безопасность пуска, поделились своей точкой зрения военные эксперты.

Российские аналитики предупредили о сложностях с «Фламинго».

Если с беспилотными летательными аппаратами типа Ан-196 "Лютый" время на реагирование, как правило, есть и его достаточно на информирование всех подразделений по цепочке, то с "Фламинго" все сложнее, объяснили специалисты.

ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

Заявленная скорость полета ракеты украинского производства — 900 км/ч. До Москвы при такой скорости из приграничных районов «Фламинго» может долететь приблизительно за 30 минут, до Поволжья, где была объявлена ракетная опасность — чуть больше часа, подытожили авторы публикации.