Пакистан высказался о возможности применения ядерного оружия против Афганистана

Пакистан никогда не станет применять ядерное оружие против Афганистана. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Исламабада в России Файсал Нияз Тирмизи.

Он подчеркнул, что Пакистан — ответственная страна и ответственная ядерная держава.

«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие против Афганистана, это братский народ», — сказал посол.

Ранее на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Афганские силы сбили пакистанский самолет, а Исламабад нанес авиаудар по целям в Афганистане.

Позднее СМИ сообщили, что Вооруженные силы Афганистана нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. После атаки меры безопасности в регионе усилили. Власти страны начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.