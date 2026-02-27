Возможную эффективность лазерного оружия США оценили

Лазерное оружие существует не только у США — его разработкой активно занимаются многие страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что такое оружие есть и у России.

«У нас тоже есть лазерное оружие — это "Пересвет". Существует оно и у США. Но в принципе его эффективность на поле боя пока не доказана. Для лазерного оружия нужны очень мощные аккумуляторы, которые могут генерировать достаточное количество энергии, необходимой для выстрела лучом», — сказал Литовкин.

Он объяснил, что такие аккумуляторы очень большие и тяжелые, размещать их на поле боя сложно. Кроме того, эффективность лазерного оружия во многом зависит от погодных условий, добавил он.

«Американцы пытались размещать аккумуляторы на кораблях, на самолетах, но получается не очень. Лазер также не работает в дождь, в туман, в пыль. Это не универсальное оружие. Так что применяют его не так масштабно, как некоторым бы хотелось», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США применило сверхсекретную лазерную систему против беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который, как оказалось, принадлежал Министерству внутренней безопасности. Отмечается, что это вынудило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыть воздушное пространство поблизости приграничного города недалеко от Эль-Пасо, штат Техас.