Начав подготовку к круговой обороне Одессы Киев готовится к новому витку эскалации и показывает, что не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Как сообщает 360.ru, об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Ранее глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что в Одессе ведется «подготовка к обороне города»: копаются противотанковые рвы, устанавливаются минные заграждения и капканы, создаются «килл-зоны».

«Киев не заинтересован в мире, это понятно уже давно. Поэтому подобного рода действия с подготовкой к круговой обороне Одессы свидетельствуют только об одном: Киев готовится к очередному витку эскалации. И не исключено, что будут созданы провокации для того, чтобы этот виток эскалации возник», — заявил Ежов.

Взрыв в порту под Одессой попал на видео

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов также указал на стремление киевского режима как можно дальше затягивать конфликт. Он напомнил о недавних заявлениях зарубежных СМИ, о том, что Зеленский призывал готовиться к боевым действиям еще на три года. При этом в Одессе Киев стремится отвлечь население от настроя на мирное разрешение конфликта.