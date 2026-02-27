Экипажи вражеской бронетехники копируют российские наработки по защите боевых машин.

Так, в настоящее время все чаще у формирований киевского режима встречаются так называемые "танки-ежи". Один из них был недавно уничтожен бойцами, действующими в зоне ответственности группировки войск "Восток". Видео с линии боевого соприкосновения разместил Воин DV.

Т-72, когда его обнаружили, двигался на одном из участков фронта прямо по полю. Как можно заметить, у него над башней и кормовой частью корпуса, над моторно-трансмиссионным отделением, смонтированы "иглы", которые должны, по замыслу вэсэушников, стать препятствием для дронов-камикадзе.

Однако наши воины - настоящие профессионалы, они обнаружили уязвимое место, куда и ударили, уничтожив вражеский "семьдесят второй".