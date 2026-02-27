Политолог раскрыл, начнут ли Афганистан с Пакистаном полномасштабную войну

Полномасштабное военное столкновение между Афганистаном и Пакистаном представляется маловероятным. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, конфликт между странами по своей сути начался «более полувека назад», ведь границы в этом регионе определены «не очень четко».

«Племена живут по ту и по другую сторону, ходят туда, куда они хотят. Я не уверен, что начнется полномасштабная война. Все-таки афганцы прекрасно понимают, что Пакистан — ядерное государство. Но какие-то обмены ударами, военные операции продолжатся», — заявил Светов.

Он пояснил, что в прошлом выходцы из Афганистана играли важную роль в Индостане, контролируя значительные территории и занимая ключевые позиции. Светов заметил, что после Второй мировой войны на полуострове произошли значительные изменения. Пришедшие к власти талибы не хотят никому подчиняться, а у Пакистана осталось отношение к Афганистану «то ли как к сателлиту, то ли как к подчиненным».

«Афганцам это не нравится, они народ свободолюбивый, хотят сами решать все эти вопросы. Это напряжение повлияло на многие аспекты во взаимоотношениях стран, которое со временем все нарастало», — добавил Светов.

Политолог считает, что конфликт будет продолжаться, поскольку Пакистан не откажется от стремления оказывать влияние на Афганистан.

Ранее сообщалось, что ВВС Афганистана атаковали военные объекты на территории Пакистана. Удары нанесли по целям в Наушере, Джамруде и Фейсалабаде.