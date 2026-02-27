Вооруженные силы (ВС) Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол.

Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил телеканал Ariana News в социальной сети X.

— Cотни погибших и раненых были доставлены в государственную больницу PIMS в Исламабаде после нападений на военную базу Какул и пакистанский ядерный объект, — сказано в материале.

По информации СМИ, пакистанские военные нанесли удар по району Бармал в афганской провинции Пактика. Журналисты уточнили, что в результате удара погибли три мирных жителя.

26 февраля армия Афганистана начала военную операцию в ответ на авиаудары со стороны Пакистана. Удары прогремели в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов. 27 февраля в Ariana News также сообщили, что бои на афгано-пакистанской границе возобновились.

Военный эксперт Юрий Кнутов сравнил военный потенциал двух стран. По его словам, Пакистан значительно превосходит возможности Афганистана. Специалист добавил, что ключевое значение в потенциальном конфликте будут иметь средства поражения наземного базирования