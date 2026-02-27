Иран вернул в строй угрожающий кораблям США российский «Палтус»

Военно-морские силы (ВМС) Ирана вернули в строй одну из дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ «Палтус», которые считают основной угрозой для кораблей ВМС США. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Авторы сообщения обратили внимание на снимок иранской военно-морской базы в городе Бендер-Аббас. На нем видна построенная в России подлодка, которая стоит у причала, а не в доке.

Отмечается, что в последние годы все три «Палтуса» ВМС Ирана находились на длительном ремонте. Также авторы допустили, что подлодки модернизируют.

Субмарины проекта 877ЭКМ (Экспортный Капиталистический Модернизированный) отличаются оптимизированными для работы в тропических условиях механизмами. Основным вооружением подлодок стали торпедные аппараты калибра 533 миллиметра. В 1990 годы Иран получил три «Палтуса». Изначально контракт предполагал поставку шести кораблей, однако под давлением США его пересмотрели.

В январе обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби допустил, что субмарины российского производства ВМС Ирана могут представлять основную угрозу для кораблей ВМС США в Персидском заливе.