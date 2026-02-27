Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и взяли под контроль населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных и десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны, бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также четырех бригад нацгвардии.

В Минобороны уточнили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

До этого в российских силовых структурах сообщали, что расстояние между позициями Вооруженных сил РФ и Краматорском, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР), на некоторых участках фронта не превышает 15 км. По словам источника, военные ВС РФ с помощью реактивной и ствольной артиллерии наносят удары по остающимся в городе формированиям ВСУ.