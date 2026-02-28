Несколько взрывов прогремело в Тульской области. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Shot.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Как рассказали местные жители, сильные хлопки также слышали в районах Узловой и Новомосковска. Уточняется, что в небе были заметны яркие вспышки и дым после уничтожения беспилотников.

На данный момент официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 05:41 предупредил об угрозе атаки БПЛА в регионе, передает Telegram-канал.

Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.

Ночью 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.