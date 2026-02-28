СМИ: Несколько взрывов прогремело в Тульской области
Несколько взрывов прогремело в Тульской области. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Shot.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.
Как рассказали местные жители, сильные хлопки также слышали в районах Узловой и Новомосковска. Уточняется, что в небе были заметны яркие вспышки и дым после уничтожения беспилотников.
На данный момент официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 05:41 предупредил об угрозе атаки БПЛА в регионе, передает Telegram-канал.
Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.
Ночью 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.