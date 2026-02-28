В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области.

«Координаты целей были переданы артиллерийским расчётам 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б» 35-й армии группировки войск «Восток»... Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что разрушение единой системы опорных пунктов лишило украинских военных возможности удерживать оборону в этом районе проведения СВО.

Ранее сообщалось, что расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт формирований ВСУ со скрытыми ходами сообщения на Красноармейском направлении.

Кроме того, стало известно, что операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили военные объекты ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.